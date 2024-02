Jagiellonia - Lech Poznań. Jest skład Żółto-Czerwonych - kapitan wraca do wyjściowej jedenastki

Podstawową zagadką było to, czy po pauzie za żółte kartki do wyjściowej jedenastki wróci Taras Romanczuk. Kapitana Jagiellonii brakowało bowiem w Łodzi ze względu na nadmiar żółtych kartek. Teraz wraca i poprowadzi kolegów do walki z Lechem. Druga zmianą jest obecność na lewym skrzydle Jose Naranjo. Hiszpan zastąpi Norwega Kristoffera Hansena.

Skład Jagiellonii na mecz z Lechem:

Zlatan Alomerović

Michal Sacek

Adrian Dieguez

Mateusz Skrzypczak

Bartłomiej Wdowik

Dominik Marczuk

Rui Nene

Taras Romanczuk

Jose Naranjo

Jesus Imaz

Afimico Pululu.

Mecz Jagi z Kolejorzem poprowadzi sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia. Transmisja w stacji Canal Plus Sport.