Jagiellonia Białystok. Trener Ireneusz Mamrot: Wierzę, że uda mi się wyzwolić w piłkarzach głód sukcesu Mariusz Klimaszewski

Doczekaliśmy się wreszcie decyzji klubu, co do nowego szkoleniowca Jagiellonii Białystok. Wiele było przed tym spekulacji. Miał nim zostać Adrian Gula, później Leszek Ojrzyński czy Marcin Brosz. Tymczasem klub zdecydował się na powrót do Białegostoku Ireneusza Mamrota. Szkoleniowiec związał się z „Żółto-Czerwonymi” roczną umową, z opcją przedłużenia o dwa lata.