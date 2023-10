IV liga. Hitem kolejki mecz Wigry Suwałki - Ruch Wysokie Mazowieckie. Nikt nie może sobie pozwolić na wpadkę

Więcej wydaje się przemawiać za Wigrami, które u siebie nie przegrały w 2023 roku żadnego starcia o czwartoligowe punkty. Biało-Niebiescy ostatnio rozstrzelali się na całego i regularnie zdobywają po pięć bramek w meczu. Ruch wcale nie jest jednak skazany na pożarcie i może zapunktować w Suwałkach, bo niedawno zespół z Wysokiego Mazowieckiego stoczył zacięty bój z liderem w Wasilkowie, przegrywając minimalnie 0:1.

- Myślę, że jakościowo z obu stron będzie to wyglądało dobrze, bo zmierzą się ze sobą dwie drużyny z czołówki i można oczekiwać fajnego spotkania. Zdobywamy ostatnio dużo bramek, ale musimy być bardziej odpowiedzialni za to, co robimy w defensywie. Przeanalizowaliśmy nasze błędy, pracowaliśmy na treningach nad ich wyeliminowaniem i jeśli tak się stanie, to mecz powinien się skończyć po naszej myśli - mówi Maciej Makuszewski, piłkarz i dyrektor sportowy Wigier.