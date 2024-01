III Podlaskie Spotkanie Wigilijne u Skowronków

Doroczne spotkanie wigilijne, w którym biorą udział delegacje zespołów regionalnych, to okazja do integracji środowiska i kultywacji tradycji bożonarodzeniowych. To też jedna z inicjatyw Skowronków, które finansowo wspiera Województwo Podlaskie.

Zespół Skowronki powstał w 1986 r. W tym czasie aktywnie koncertował nie tylko w regionie czy na terenie całego kraju, ale też za granicą. Jego członkowie mieli okazję zaprezentować się na festiwalach w Belgii, Francji, Grecji, Szwecji, a nawet Turcji. Skowronki są też organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”, który od 2006 r. gości w podlaskich miastach.