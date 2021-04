II liga piłkarska. Wigry Suwałki - Stal Rzeszów 1:1. Uratowali punkt w ostatniej akcji meczu!

Tym samym Biało-Niebiescy do pięciu przedłużyli passę spotkań bez porażki i utrzymali sześciopunktową przewagę nad rywalami z Rzeszowa.

Początek spotkania należał do gości, a dwukrotnie w dogodnych sytuacjach znalazł się Krystian Pieczara. Doświadczonego napastnika Stali powstrzymał jednak udanymi interwencjami Hieronim Zoch. Potem do głosu doszły Wigry, ale i Cezaremu Sauczkowi zabrakło skuteczności. Do przerwy bez goli.

Wydawało się, że losy potyczki rozstrzygnęły się kwadrans przed końcem, kiedy po faulu Patryka Mularczyka sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna podyktował rzut karny dla Stali, wykorzystany przez kapitana Stali Piotra Głowackiego. Wigry jednak walczyły do końca i wyrównały po strzale Adamka, któremu asystował Denis Gojko.

WYNIKI 30 KOLEJKI

Wigry Suwałki - Stal Rzeszów 1:1 (0:0). Bramki: 0:1 - Głowacki (75-karny), 1:1 - Adamek (90).

Wigry: Zoch - Orzechowski (81. Dobrotka), Piekarski, Grzelak, Liszka (81. Gierach), Gojko, Kamiński, Babiarz (82. Czułowski), Mularczyk, Sauczek (65. Żebrakowski) , Wełniak (65. Adamek).