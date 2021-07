Gmina Brańsk. Tak powstają najsłynniejsze w Polsce drogi! Gmina buduje je sama (zdjęcia)

Jako że stan dróg w gminie Brańsk był nie najlepszy, a budżet znacznie ograniczony, wójt Andrzej Jankowski wpadł na nieco szalony pomysł.

- Pomyślałem, że właściwie te swoje drogi możemy robić sami. Wystarczy kupić węzeł do produkcji betonu i działać – wspomina wójt.

Środki niezbędne do zakupu sprzętu postanowił pozyskać z funduszu sołeckiego. Dzięki przychylności aż 43 sołectw, udało się zakupić ciągniki, wykaszarki i, co najważniejsze, węzeł do produkcji betonu. To właśnie przy jego wykorzystaniu postanowiono robić w gminie gruntowe drogi dojazdowe. Kiedy gminie udało się już zebrać cały niezbędny sprzęt, już bez angażowania firm prywatnych, a co za tym idzie, bez przepłacania, zabrano się do pracy.

W ubiegłym roku powstał pierwszy, 800-metrowy kawałek drogi, z Chojewa do wsi Pace. W środę, 7 lipca, zakończyła się budowa jej kolejnego odcinka o podobnej długości. W planach jest robienie 4 km dróg rocznie.