Giełda rolno-towarowa przy Andersa. Sprawdź aktualne ceny warzyw, owoców i nie tylko

Giełda rolna przy Andersa lubianym miejscem białostoczan na zakupy spożywcze

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe przy ul. Andersa 40 czynne jest 7 dni w tygodniu od godziny 6 do 18, ale to w weekendy tętni życiem. Klienci przyjeżdżają tu po swojskie wędliny i pieczywo, wiejskie jaja, sery, pieczywo, przyprawy, zioła, nasiona a także świeże warzywa i owoce.

Odwiedziliśmy dla Was to miejsce w niedzielę (5.11), by sprawdzić aktualne ceny i ofertę.