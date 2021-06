Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 23.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (23.06)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat augustowski Jaziewo, 5, 11-16, 18-24, 27, 29, 31-40, 42, 43, 83, 104, 105, 108, 109, 114

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Ostrowie, od 16 do 49

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jaziewo, 5, 11-16, 18-24, 27, 29, 31-83, 104, 105, 108, 109, 114; remiza, T-MOBILE, P4

23.06 od godz. 12:00 do 15:00 Bargłów Dworny, 4, 6,7 od nr 16 do nr 32, nr 64

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Netta Pierwsza, od nr 49 do nr 60

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wólka Karwowska, 28, 29, 48, Karczewo, od 1 do 15, Woźnawieś, od 1 do 92, od 99 do 106, 116

24.06 od godz. 10:00 do 15:00

Jastrzębna Druga, od 11 do 17, od 20 do 30, Jastrzębna Pierwsza, 2, Nadajnik GSM

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bargłów Dworny, numery: 4, 6, 7, od 16 do 32, 64

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Solistówka, numery: od 30 do 35, od 40 do 45

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jasionowo, numery: 11, 12, 15, 15A, od 30 do 33A, 49, 51, działka

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowo, numery: od 1 do 5, 7, 9, od 11 do 12, Kopiec, numery: 3, 5

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 Netta Pierwsza, numery: od 49 do 60

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 Skieblewo, kolonie: od 58 do 63, 65, 77, 78, działka nr 352/2

23.06 od godz. 8:00 do 14:30

Rubcowo, od 1 do 31, Trzy Kopce, 1

23.06 od godz. 14:00 do 17:00 Skieblewo, kolonie od nr 6 do 16

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat suwalski Turówka Stara, dz. 23/7, domki letniskowe

24.06 od godz. 7:00 do 15:00 Rowele, numery: od 19 do 23

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Rowele, numery: od 24 do 29

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Żyrwiny, numery: od 1 do 18, Słobódka, numery: od 1 do 40

29.06 od godz. 8:30 do 11:00 Podwojponie, numery: od 1 do 9, Jegliniec, numery: od 1 do 8, Wojponie, numery: od 1 do 20, wieża polkomtel, plac budowy BUDIMEX

29.06 od godz. 11:00 do 13:30 Burniszki, numery: od 5 do 9

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Podwysokie Jeleniewskie, numery: 17, 18

1.07 od godz. 0:00 do 0:00 Czerwonka, od 1 do 26, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe przerwy

24.06 od godz. 8:00 do 18:00 Jaczno, od 1 do 20

1.07 od godz. 8:00 do 14:30 Zalesie, (kolonia - posesje nr: 1, 5, 7, 110 - stacja paliw BENZOL, maszt GSM - Orange), Żerczyce, (posesje nr: 106, 107, dz. nr 204)

2.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat grajewski Szczuczyn, ul. Stefana Majewskiego - przepompownia, ul. Przemysłowa 3SPARE, TORPOL, Zakłady Mięsne ZAKRZEWSCY Sp. z O. O.,

23.06 od godz. 7:00 do 18:00 powiat moniecki Grądy, bud. od nr 11 do nr 22, bud. od nr 39 do nr 42, Świetlica wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna; gm. Nowogród

23.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łomżyński Janczewo, bud od nr 1 do 12, b/nr, Stare Bożejewo, bud nr 54, 55; gm. Wizna

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Rostki, bud nr 1, 2, 13, Grabnik - bud nr 4; gm. Jedwabne

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dzierzgi, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Sulimy, ; gm. Nowogród

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Konarzyce, ul. Łomżyńska od nr 163 do 165 i od nr 208a do 216, Kisiołki, bud nr 16, 17, Koziki, działka nr 112/2; gm. Łomża

28.06 od godz. 6:00 do 8:00 Konarzyce, ul. Łomżyńska od nr 163 do 165 i od nr 208a do 216, Kisiołki, bud nr 16, 17, Koziki, działka nr 112/2; gm. Łomża

28.06 od godz. 16:00 do 19:00 Janczewo, Kaimy, Korytki

1.07 od godz. 8:00 do 18:00

Chomentowo, Uśnik, Uśnik-Dwór, bud nr 1, Wierzbowo, ; gm. Śniadowo

6.07 od godz. 7:00 do 20:00 powiat zambrowski Cieciorki, Gardlin, Konopki-Jabłoń, Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, ; gm. Zambrów

25.06 od godz. 7:00 do 15:00 Śliwowo-Łopienite, Szlasy-Mieszki, Świątki-Wiercice, Dobrochy, Duchny-Wieluny, Mężenin, Górskie Ponikły-Stok, Modzele-Górki, Olszewo-Przyborowo, Dębniki, gm. Rutki, Cibory Gałeckie, Cibory-Kołaczki, Stare Grabowo, Nowe Grabowo, Cibory-Chrzczony, Cibory-Krupy, gm. Zawady

25.06 od godz. 8:00 do 18:00 powiat sokólski Korycin, ul. Ogrodowa 4, 4a, 4b, 5, 7, 9, 10, 12, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Pogodna 4, ul. Knyszyńska 1, 2a (UG), 2b, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 33a, 33b

23.06 od godz. 7:00 do 15:00

Grzebienie-Kolonia, 34, Kudrawka, od 20 do 26

23.06 od godz. 8:00 do 11:00

Geniusze, 6, 8, 8a, 8b, 9, 10, 11, szkoła, stadnina, kurnik, Zawistowszczyzna, od 1 do 17, Wierzchłowce, od 9 do 18

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 Wroczyńszczyzna, od 10 do 20, Pokośno, kolonie: 49, 50, Bagny, kolonie: 33, 44

23.06 od godz. 11:00 do 14:00 Chłodne Włóki, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Stara Grzybowszczyzna, od 1 do 17, Nowa Grzybowszczyzna, od 2 do 11

24.06 od godz. 7:00 do 15:00 Zawistowszczyzna, 15, Wierzchłowce, od 9 do 18

25.06 od godz. 7:00 do 18:00 Kowale

25.06 od godz. 8:00 do 10:00 Chodorówka Nowa, od 12 do 34

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Trzyrzecze, od 1 do 37

30.06 od godz. 8:00 do 14:30 Bagny, 48, Lewki, od 16 do 22, Pięciowłóki, 8, 9, 10, 12

1.07 od godz. 8:00 do 14:30

Bieniowce, 32, 34, 35

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat białostocki Folwarki Wielkie, 65, 67a, 69a, 70a, 71, 95 kolonie: 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, Folwarki Tylwickie, działka 538, Folwarki Małe, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 61, 63, 64, 66, 68, 74, 75, kolonie: 49, 52, 54, 55, 67, 78, 79, 96, działka 113, Słomianka, 3, 4, 5, Teodorowo, kolonia 4, Zabłudów-Kolonia, działka nr 276/5, Gnieciuki, 55, kolonie: 31, 52, 53, 57, 58, 61, działki: 33/4, 33/5

23.06 od godz. 8:30 do 14:00 Krupniki, sklep Chorten, 20 metalkomplex, 51, ul. Szmaragdowa 20, ul. Poziomkowa, ul. Kruszewska

23.06 od godz. 9:00 do 17:00

Zabłudów, ul. Białostocka 79e, działka 1/4, ul. św. Rocha 34l, działki: 1/6-dom w budowie, 1/14-dom letniskowy

23.06 od godz. 9:00 do 14:00

Rumejki, od 12 do 24

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Narejki

24.06 od godz. 12:00 do 14:30 Gobiaty

24.06 od godz. 15:00 do 17:30 Ignatki

25.06 od godz. 11:00 do 13:00 Popowlany, od 19 do 23, Tykocin, inne Kol. Nowe Miasto 64

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Bohdan, 30 i 31, Dobrzyniewo Kościelne, 50, Krynice, 60

28.06 od godz. 8:30 do 12:30 Jurowce, ul. Augustowska 7, ul. Wschodnia 11, 14, Auto serwis

28.06 od godz. 9:00 do 14:00 Jaworówka, działka nr 104

28.06 od godz. 10:00 do 14:00 Czarna Białostocka, ul. Podleśna od 1 do 26 oraz Przedsiębiorstwo Komunalne

28.06 od godz. 11:00 do 15:00 Trypucie, Baciuty, Baciuty-Kolonia, Tołcze, Mińce, Niewodnica Kościelna, ul. Łąkowa, ul. Kolejowa, ul. Mostowa, ul. Kościelna, ul. Sosnowa od 1 do 17, ul. Stawowa, ul. Różana, ul. Cedrowa, ul. Leśna Polana, ul. Chmielna

29.06 od godz. 0:00 do 0:00

Gajowniki

29.06 od godz. 8:30 do 12:30 Mieleszki-Kolonia

30.06 od godz. 7:30 do 14:30 Dobrzyniewo Duże, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Żwirowa

30.06 od godz. 9:00 do 12:00 Nowe Chlebiotki, od 1 do 46

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gniła, od 53 do 63

2.07 od godz. 8:00 do 18:00 Zaleszany, (posesje od nr 1 do 26, świetlica, dz. 169/3)

23.06 od godz. 11:00 do 15:00

powiat wysokomazowiecki Hodyszewo, ul. ppłk. Stefana Platonoffa 40

28.06 od godz. 9:00 do 16:00 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja (posesje nr: 1A, 1B, 4B oraz bloki nr 3 i 5)

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Faszcze, (posesje od nr 1 do 27)

28.06 od godz. 11:00 do 15:00

Brzóski Brzezińskie, (posesje nr: 12 i 14), Brzóski-Markowizna, (posesje od nr 1 do 14 oraz działki nr: 22/5 i 34/10)

28.06 od godz. 14:00 do 18:00 Stara Litwa, (posesje nr: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20)

29.06 od godz. 7:00 do 14:00 Osipy-Zakrzewizna, (posesje od nr 8 do 29)

29.06 od godz. 8:00 do 12:00 Piszczaty-Piotrowięta, (posesje od nr 1 do 18), Piszczaty-Kończany, (posesja nr 29)

29.06 od godz. 10:00 do 13:00 Wojny-Krupy, (posesje od nr 1 do 13)

29.06 od godz. 12:00 do 15:00 Warele-Filipowicze, (posesje od nr 1 do 16)

29.06 od godz. 13:00 do 16:00 Stara Litwa, (posesje nr: 1, 2, 4, dz. nr. 26, kol. 3)

30.06 od godz. 7:00 do 14:00

Białystok Białystok, ul. Generała Józefa Hallera 38, 42, 46, ul. Leszczynowa 44, 50, 54, 55, 56

23.06 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Żelazna 5, 6, 9

23.06 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Władysława Broniewskiego 12, ul. Hanki Ordonówny 2, 4

24.06 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Kręta 6, 8, 8/1, 10, 12, ul. Wiejska 72, 74, 74A, 76, 78

25.06 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Generała Józefa Hallera 34, 40, ul. Jesionowa 1, 1A

28.06 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Ciepła 1, ul. Jurowiecka numery parzyste od Sienkiewicza do Poleskiej, ul. Poleska 5, ul. Sienkiewicza 28

29.06 od godz. 4:30 do 6:00 Białystok, ul. Gajowa 56, 58, 62, ul. Generała Józefa Hallera 17, 17A, 17B, 19, 21, 23

29.06 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Sukienna 2A

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok, ul. Wesoła 20, 20A, 20B, 22, 25, 27, 36, 36/3, 36/4, ul. Zwierzyniecka 13, 15, 15A, 17, 19, 19/1, 19A, 19B, 21, 21/1

30.06 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Ceramiczna 21, 23, 23A

30.06 od godz. 14:00 do 18:00 Białystok, ul. Nowosielska 40, 42, 44, 46,48, 53, 54A, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 121, 123, ul. Zbigniewa Troczewskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Włoska 1, 3, 5, 7, 9

1.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Gajowa 58, 60, 62, 64, 64A, 66, ul. Generała Józefa Hallera 17, 21

2.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Kolejowa 5, 12, 12B, 14, 16, 22, ul. Zwycięstwa 2, 3, 3/1

3.07 od godz. 6:00 do 19:00 powiat bielski Augustowo, (nr nieparzyste od 141 do 199, nr parzyste od 190 do 202, cerkiew, działka 145/1)

23.06 od godz. 7:30 do 16:00 Mołoczki, (nr nieparzyste od 55 do 97, nr parzyste od 72 do 90 oraz świetlica)

23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Brzeźnica, (dz. nr: 219/1, 218/4, 218/3, 367/1, AFOR S.J., hydrofornia, ubojnia, posesje: 67, 67A, Gmina Brańsk – baza, Powiatowy Zarząd Dróg)

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 Ogrodniki, (kolonia - posesje nr: 57, 58, 59, 61, 62)

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 Poletyły

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Bielsk Podlaski, ul. Wschodnia (posesje od nr 23 do 52)

29.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat siemiatycki Maćkowicze, (posesje nr: 4D, 13, 14B, 16, 17, 17B, 21, 24)

23.06 od godz. 8:00 do 13:00 Runice, (kolonia - posesja nr 40), Wólka Zamkowa, (kolonia - posesja nr 45)

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 Anusin, (kolonia - posesja nr 71, dz. 233/1 i 364/5)

28.06 od godz. 8:00 do 13:00 Klimkowicze, (elektrownia fotowoltaiczna), Pokaniewo, (elektrownia fotowoltaiczna), Żuki, (elektrownia fotowoltaiczna), Dasze, (elektrownia fotowoltaiczna), Kleszczele, (elektrownia fotowoltaiczna), Milejczyce, (elektrownia fotowoltaiczna)

28.06 od godz. 8:00 do 17:00 Maćkowicze, (posesje nr: 4D, 13, 14B, 16, 17, 17B, 21, 24)

30.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat hajnowski Hajnówka, ul. Pszczela, ul. Miodowa, ul. Słodka, ul. Nektarowa, ul. Woskowa (posesja nr 9 – firma ANDREWPOL), ul. Wrzosowa (posesja nr 37)

23.06 od godz. 14:00 do 18:00

Czeremcha, ul. Nowa (nr nieparzyste od 1 do 9 oraz posesja nr 8), ul. Topolowa (nr parzyste od 6 do 12 oraz nr nieparzyste od 3 do 11A), ul. Wiśniowa (nr parzyste od 4 do 12 oraz nr nieparzyste od 5 do 11D)

28.06 od godz. 11:00 do 15:00

Czeremcha, ul. 1-go Maja (posesje nr: 57A, 59 i 61), ul. Polna (nr parzyste od 2 do 14 oraz nr nieparzyste od 1 do 15), ul. Sosnowa (posesje nr: 2, 2A, 2B, 4 oraz nr nieparzyste od 1 do 7), ul. Szkolna (posesja nr 4)

28.06 od godz. 14:00 do 18:00 Hajnówka, ul. Pszczela, ul. Miodowa, ul. Słodka, ul. Nektarowa, ul. Woskowa (posesja nr 9 – firma ANDREWPOL), ul. Wrzosowa (posesja nr 37)

29.06 od godz. 8:30 do 11:00

Starzyna, (kol. Bobinka, kol. Jodłówka)

1.07 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

