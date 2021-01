Ewa Kempisty-Jeznach – Chorzy ze stresu. Problemy psychosomatyczne

Wzorem najlepszych poradników – swoje rozważania opiera o konkretne przykłady spotkań z pacjentami. I są to spotkania, które nie dość że łatwo uwierzyć, co wręcz poczuć się na miejscu pacjentów autorki. Bo kogo nigdy nie bolał ze stresu brzuch? A może jakiś pan miał problemy z potencją, tylko wstydził się powiedzieć o tym lekarzowi? I odnosząc sukcesy w pracy nie kojarzył sobie, że mogły być okupione niezwykle silnym, i co gorsza długotrwałym, stresem. A stres zdecydowanie wpływa na zaburzenia hormonalne. Warto wszak pamiętać, że Ewa Kempisty-Jeznach przez 5 lat pracowała w Klinice Endokrynologicznej wrocławskiej Akademii Medycznej, zanim w Niemczech przez 32 lata zdobywała kolejne stopnie specjalizacji.

Dziś o chorobach psychosomatycznych wie naprawdę dużo. I wcale nie proponuje z miejsca terapii hormonalnych. Rozumie przyczyny stresu, ale wcześniej, właściwie dobranymi badaniami laboratoryjnymi, włączając w to rezonans magnetyczny, wyklucza inne przyczyny zaburzeń. W leczeniu proponuje i leki pochodzenia roślinnego, i jogę, szczególny nacisk kładąc na ćwiczenia oddechowe. A sama propaguje tezę, że jakością życia człowieka rządzi algorytm 5S. To stres, sen, seks, sport i sposób odżywiania. Autorka widzi wyraźnie, że współczesna praca przyczynia się do długotrwałego stresu, zupełnie innego od tego, który naszym przodkom kazał uciekać na przykład przed dzikimi zwierzętami. O zbawiennym wpływie snu, diety i sportu słyszeliśmy już nieraz, Ewa Kempisty-Jeznach do dobrostanu człowieka zalicza także udane pożycie seksualne. Bez osiągnięcia takiej harmonii na choroby psychosomatyczne jesteśmy narażeni, jej zdaniem, znacznie bardziej.