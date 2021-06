Euro 2020. Dla nich warto wygrywać! Piękne żony i partnerki piłkarzy. Marina Łuczenko-Szczęsna najpiękniejszą polską WAGs?

WAGs to brytyjski akronim na określenie żon i partnerek piłkarzy. Termin szybko się przyjął, a w dodatku rozszerzył także w odniesieniu do partnerek sportowców innych specjalizacji. Skoro jednak mamy Euro 2020, to oprócz meczów, zainteresowanie kibiców kieruje się także w stronę WAGs piłkarzy biorących udział w mistrzostwach. A te są zabójczo piękne!

Dla nich można stracić głowę! Zobacz nieziemsko piękne WAGs piłkarzy Euro 2020: