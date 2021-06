Ekstraklasa piłkarska. ŁKS Łódź - Górnik Łęczna 0:1. Jagiellonia poznała ostatniego rywala

Awans Górnika, który wraca do elity po czterech latach przerwy, jest sporą niespodzianką bo ekipa z Łęcznej przystępowała do rywalizacji barażowej z najniższego, szóstego miejsca. Mimo to drużyna trenera Kamila Kieresia wyeliminowała najpierw po serii rzutów karnych GKS Tychy, a teraz łodzian.

W Górniku występował w minionym sezonie wypożyczony z Jagiellonii Białystok Karol Struski. 20-letni pomocnik zagrał w 29 spotkaniach i strzelił jednego gola. Teraz wraca do stolicy Podlasia i powalczy o miejsce w kadrze zespołu trenera Ireneusza Mamrota.

Jagiellonia zmierzy się z Górnikiem w 17. kolejce gier (4-5 grudnia) a do potyczki dojdzie w Białymstoku. Wcześniej z I ligi awans zapewniły sobie Radomiak Radom i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.