Dzień Kobiet - Najlepsze życzenia [SMS, śmieszne wierszyki, krótkie łańcuszki] 8.03.2024

Życzenia z okazji Dnia Kobiet. Nie zapomnij i złóż życzenia wszystkim paniom. Nie wiesz jakie wybrać? Podpowiadamy! Oto najlepsze wierszyki, smsy, krótkie życzenia i łańcuszki. Życzenia mogą być romantyczne, zabawne, wyjątkowe, egzotyczne. Wystarczy wybrać, skopiować i wysłać osobie, którą chcesz dziś uszczęśliwić!

Dzień Kobiet - Najlepsze życzenia [SMS, śmieszne wierszyki, krótkie łańcuszki]

Dla dziewcząt, które znam moc życzeń dzisiaj mam.

Dużo zdrowia szczęścia i miłości oraz kwiatów i radości.

Niechaj się to niesie na cały kraj,

dziś dla pań wszystko naj.. naj... naj!

Dużo szczęścia pomyślności

mało smutku, moc radości.

Byś miłości w życiu miała w bród,

Byś miłości w życiu miała w bród,

boś Ty jest kobieta cud.

Paris, London, Miami, New York, Ibiza... Tego Ci życzę, odkrywania co dzień nowego, coraz to piękniejszego świata i życia wśród sprzyjających twoim marzeniom ludzi, do których ja się zaliczam pisząc tego smsa z głowy pełnej pięknych uczuć dla Ciebie, na zawsze pamiętający...

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

Życzę Ci kotku: Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Poczuła miłość w pełni smaku

I największej jego sile ataku

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko drogi krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy

