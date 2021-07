Dni Czarnej Białostockiej. CynkoMet zaprasza na turniej siatkówki plażowej (zdjęcia)

- Jako firma od lat związana z Puszczą Knyszyńską i działająca na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego wspieramy inicjatywę gminy Czarna Białostocka, promującą ten region w ramach Dni Czarnej Białostockiej - mówi Karol Szydłowski, specjalista ds. marketingu CynkoMet. – Angażujemy się w organizację turnieju piłki siatkowej, bo to przede wszystkim dobra zabawa i promocja aktywności fizycznej, ale też okazja do zaprezentowania firmy, tym bardziej, że właśnie prowadzimy rekrutację nowych pracowników i chcemy się pokazać od jak najlepszej strony.

Turniej rozpocznie się o godz. 13 nad zalewem w Czarnej Białostockiej. Dwuosobowe drużyny walczyć będą w systemie pucharowym - przegrani odpadają, zwycięzcy przechodzą do dalszych rozgrywek. Drużyny walczą o Puchar Burmistrza Czarnej Białostockiej oraz inne atrakcyjne nagrody. Wręczenie pucharu przewidziane jest na godz. 17 na stadionie miejskim. Wszyscy chętni – bez względu na wiek i płeć – mogą zgłaszać swój udział do dn. 8 lipca na adres [email protected], a także do godz. 12 w dn. 10 lipca przy stanowisku firmy. Więcej informacji na www.cynkomet.pl/aktualności i na profilu firmy na FB