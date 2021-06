Czwarta fala pandemii koronawirusa z wariantem Delta? Doc. Radosław Charkiewicz mówi, że to prawie pewne

Same mutacje są niewielkimi zmianami w materiale genetycznym wirusa. Jak tłumaczy specjalista z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej przy UMB, spowodowane są różnymi czynnikami zewnętrznymi, np. promieniowaniem, czynnikami fizycznymi, chemicznymi. W ich wyniku dochodzi do uszkodzenia materiału genetycznego i powstają nowe warianty. Są też takie mutacje, które osłabiają wirusy, doprowadzając do ich zamierania.

- Przerwanie łańcucha mutacji jest praktycznie niemożliwe. Może gdybyśmy doprowadzili do sytuacji istnienia jedynie pojedynczych ognisk ściśle kontrolowanych i zlokalizowanych, to wtedy tak. Ale jeśli wirus znajduje się wszędzie, to jest to nierealne - mówi doc. Charkiewicz. - To, że notujemy teraz mniej zakażeń, to nie znaczy, że koronawirusa nie ma. On jest, tylko jest go mniej, z racji chociażby pory roku, ale on w tej chwili buduje sobie background w postaci wariantów i na jesieni najprawdopodobniej wybuchnie czwarta fala z dominacją wariantu indyjskiego.