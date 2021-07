Członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność" złożyli hołd papieżowi i księdzu Popiełuszce (zdjęcia)

Z Placu Jana Pawła II przy Katedrze, pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aż do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeszli w marszu działacze NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność".

Wspólnie składali hołd Janowi Pawłowi II i błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Lipcowe spotkanie było też okazją do świętowania 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

- Ta dzisiejsza uroczystość jest też hołdem dla wszystkich niezależnych działaczy, którzy w głębokim PRL-u podjęli bardzo nierówną walkę z totalitarnym ustrojem. To wymagało ogromnej odwagi. Ale to była o wolną Polskę i wolną wieś. To właśnie dzięki nim zawdzięczamy to, że 12 maja 1981 roku, mimo ogromnego oporu władze zgodziły się na legalizacje NSZZ RI "Solidarność" - mówił do zgromadzonych Andrzej Babul, przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

W wydarzeniu, poza związkowcami brali też udział m.in. wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, europoseł Krzysztof Jurgiel czy poseł Lech Kołakowski.

