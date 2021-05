Cmentarz żydowski przy ulicy Wschodniej pozostaje zamknięty. Otwiera się go jedynie dla turystów

O powody takiej sytuacji spytaliśmy Lucy Lisowską, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.

- W kwestiach związanych z cmentarzem współpracujemy z miastem. Gmina Wyznaniowa Żydowska, którą ja reprezentuję wraz z urzędem miejskim, ustaliła zasady funkcjonowania naszego cmentarza. Musi on pozostać zamknięty, ponieważ kiedy był otwarty, często dochodziło tam do aktów wandalizmu. Niszczono go, nawet urządzano tu miejsce do grilla i picia alkoholu. Często dewastowano odrestaurowane macewy. Były one też rozkradane, o czym była powiadamiana policja i prokuratura - mówi Lucy Lisowska. - To dzięki naszej ciężkiej, wieloletniej pracy cmentarz staje się zadbany. Często przyjeżdżają też do nas wolontariusze z zagranicy, którzy nam w tym pomagają.