Centralna Liga Juniorów U-19: Raków - Jagiellonia 0:0. Passa podtrzymana, ale jest spory niedosyt

- Od pierwszej do ostatniej minuty zdecydowanie przeważaliśmy, choć brakowało dogodnych szans do zdobycia bramki. Mimo to były przynajmniej trzy okazje, które powinniśmy wykorzystać. Zabrakło otwarcia wyniku, a częstochowianie bronili umiejętnie tego rezultatu, byli dobrze zorganizowani - ocenia w klubowych trener Jagiellonii CLJ U-19 Marek Wasiluk.