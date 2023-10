Biegiem i rowerem po Puszczy Knyszyńskiej. Bison Ultra-Trail, Bison MTB Sprint-rowery.pl, Bison Trial Kids

–Będzie las, puszcza, dukty leśne, ścieżki. Zawodnicy biegną zarówno drogami szutrowymi, ale też są wpuszczani do lasu, gdzie są pojedyncze, wąskie ścieżki. Zahaczymy o góry krzemienne, więc wyzwań wysokościowych też będzie sporo. Najtrudniejszych będzie ostatnich dziewięć kilometrów – mówi prezes Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński.

To już czwarta edycja zwodów dla biegaczy i kolarzy MTB. Pierwsza edycja Bison Ultra Trail zgromadziła na starcie ponad 1200 osób, druga przeszło 1700, a ostatnia – ponad 2 000 uczestników. Na tegorocznej liście zgłoszeniowej jest już ponad trzy tysiące nazwisk. Organizatorem zawodów jest Fundacja Białystok Biega, a partnerem strategicznym wydarzenia Województwo Podlaskie.

W niedzielę, 8 października swoje zawody Ultra będą mieli kolarze MTB, którzy wystartują w Bison MTB Sprint-rowery.pl i zmierzą się z dystansami 100 km dla gravela (start o 8.30), 80 km (start 8.45), 60 km (start 9.20) oraz 20 km (start 9.00). Ten najkrótszy dystans rozgrywany jest też w formule „Family”, gdzie dziecko jedzie z rodzicem lub dorosłym opiekunem. Start na tym dystansie jest o 9.05, a limit czasu to 2 h 30 min.

W niedzielę, swoje zawody na polanie przy ul. Krasny Las w Supraślu będą miały także dzieci. Od godziny 13 czekają na milusińskich trasy o długości 100 metrów, 500 metrów i 1 km.

Ideą Bison Ultra Trail, oprócz sportowej rywalizacji i promocji aktywnego spędzania czasu, jest ukazanie piękna przyrody i wielokulturowości regionu. –Jest to wspaniała promocja województwa podlaskiego – okazja, żeby pokazać piękno podlaskiej przyrody, nasze zabytki, posmakować kuchni. I myślę, że kto tu przyjedzie i raz tego wszystkiego doświadczy, to na pewno do nas wróci – mówił na konferencji członek zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski.

Kibice mile widziani

Starty i meta rywalizacji znajdować się będą w okolicach Ogrodu Saskiego w Supraślu (przy Urzędzie Miasta). Pierwszych zawodników organizatorzy spodziewają się w sobotę od godz. 9.30, a ostatni wbiegną na metę przed godz. 19.00. W niedzielę, będzie można witać finiszujących kolarzy od godz. 9.30 do 16.00.