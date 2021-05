Białystok. Zlot Food Trucków przy Outlecie na Wysockiego. Pyszne jedzenie i wesoła atmosfera (zdjęcia)

Do Białegostoku zawitało kilkanaście food trucków, które serwują oryginalne potrawy kuchni z kilku kontynentów. Nie brakuje sycących dań głównych, przekąsek, deserów oraz napojów, w tym aromatycznych kaw i pysznej lemoniady.

- Ludzie przychodzą, zamawiają i jedzą. Tylko pogoda mogłaby być lepsza, ale i tak nie jest źle. Często zaglądamy do Białegostoku przy okazji podobnych zlotów. Sprzedajemy szaszłyki na wagę. Zrobione są z polskiego schabu wieprzowego i opalane na grillu z węgla bieszczadzkiego - opowiada Marcia Łuczkiewicz z Food Trucka szaszłykarnia.pl.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przyjechaliśmy tu specjalnie na zlot, a przy okazji zrobiliśmy zakupy w outlecie - mówią Marta i Maciej z Białegostoku. - Zjedliśmy makaron chiński z krewetkami i szaszłyka z ogórkiem kiszonym. Dania były bardzo dobre.

Zlot Food Trucków odbywa się przy na parkingu Outletu Białystok, przy ul. Wysockiego 67 w Białymstoku i potrwa do niedzieli. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Różnorodnych potraw można próbować do godziny 21 w sobotę oraz od 11 do 20 w niedzielę.