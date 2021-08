Białystok. W piątek akcja solidarności z uchodźcami przebywającymi na granicy polsko-białoruskiej

Mieszkańcy Białegostoku skrzykują się na Facebooku, by okazać solidarność z uchodźcami, którzy utknęli na granicy polsko- białoruskiej w Usnarzu Górnym.

"Spotkamy się po to, aby wyrazić swój smutek i gniew. Smutek z powodu tragicznej sytuacji uchodźców przebywających pod gołym niebem na granicy polsko-białoruskiej. Zmarzniętych, spragnionych, głodnych i skrajnie zmęczonych, także chorych. Gniew z powodu tego, że polskie władze znęcają się nad nimi, nie pozwalając na dostarczanie wody, pokarmu, ochrony przed zimnem i deszczem. Nie pozwalając na kontakt z organizacjami pomocowymi, lekarzami, prawnikami, posłami, osobami pragnącymi udzielić pomocy" - czytamy w opisie wydarzenia "Solidarni z uchodźcami" na Facebooku.

Według inicjatorów akcji "polski rząd robi to z powodu korzyści politycznych, które takie postępowanie może im przynieść. Towarzyszy temu wyraźna narracja wskazująca obcych jako zagrożenie. Nie ma na to naszej zgody! W naszej burzliwej historii wielokrotnie otrzymaliśmy pomoc od innych narodów. Teraz my wykażmy się sercem wobec ludzi doświadczonych wojną"- czytamy w apelu na Facebooku.

Akcja ma rozpocząć się na Rynku Kościuszki w piątek (27 sierpnia) o godz. 18. Jak dotąd udział w wydarzeniu zadeklarowało w mediach społecznościowych 250 osób. Akcja organizowana jest w formule "no logo" jako efekt współpracy białostockich aktywistów z różnych środowisk.