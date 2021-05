Białystok. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych. Sprawdź, gdzie są wolne miejsca

Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Możliwe będzie także złożenie wydrukowanego formularza w szkole. Wnioski będą dostępne w placówkach, które biorą udział w rekrutacji.

– Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły. Kandydaci zamieszkali w obwodzie przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Wnioski do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych można składać do 7 czerwca do godz. 15.00, natomiast do klasy sportowej – d o 2 czerwca do godz. 15.00.

