Białystok. Pożar domu przy Zwycięstwa. Czytelnik podejrzewa kolejne podpalenie (zdjęcia)

NOWE Ile możesz zarobić w IT? Sprawdź, czego się uczyć, żeby dużo zarabiać

Warunki zatrudnienia w branży IT są coraz bardziej korzystne dla pracowników. W II kw. 2021 r. rekrutowało 3638 pracodawców z branży IT, a stawki dla juniorów, midów i seniorów poszły w górę. Najbardziej opłacało się pracować zdalnie, ale na wysokość wynagrodzenia mają również wpływ języki programowania, którymi posługują się pracownicy. Przedstawiamy zestawienie stawek dla specjalistów IT.