Białystok. Policja poszukuje właścicieli odzyskanych rowerów. Rozpoznajesz? [ZDJĘCIA]

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku odzyskali rowery, których kradzież nie została zgłoszona. Osoby, które utraciły przedstawione na zdjęciach rowery, bądź posiadają informacje co do ich pochodzenia, proszone są o kontakt z Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu pod numerem telefonu telefonu 47 711 33 27, bądź pod numerem alarmowym 112.

W naszej galerii zobacz rowery odzyskane przez policję w Białymstoku. Funkcjonariusze poszukują właścicieli tych jednośladów: