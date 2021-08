Białystok. Kończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Młodzież wybierała najczęściej VI LO, I LO i ZSTiO

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 szkół, w tym 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia.

Na rok szkolny 2021/2022 przyjęto już 3 592 osoby, w tym do liceów – 2 021, do techników – 1 355 i do branżowej szkoły I stopnia – 216.

Najczęściej wybierane szkoły przez kandydatów to:

licea ogólnokształcące: VI LO, I LO i XI LO,

technika: Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi (ZSTiO), Technikum Elektryczne (ZSE) i Technikum nr 4 (ZSR),

branżowe szkoły I stopnia: Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (ZST), Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (ZSM) i Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 (ZSTiO).

Najpopularniejszymi profilami kształcenia w liceach zostały: matematyczno-informatyczny w VI LO i językowy w XI LO. W technikach młodzież najczęściej wybierała kształcenie na technika informatyka oraz technika fotografii i multimediów w Technikum Nr 6 (ZSTiO) oraz technika programistę w Technikum Elektrycznym (ZSE).