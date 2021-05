Białystok. Dramatyczny spadek zainteresowania szczepieniami w punktach masowych. Szczepionki mogą pójść do kosza - mówi lekarz

Obecnie - ze względu na mniejsze zainteresowanie - punkt otrzymuje ok. tysiąca preparatów Moderna tygodniowo. W pierwszym tygodniu funkcjonowania chętni skorzystali z 600 dawek Pfizera, które rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

- W zapasie mamy jeszcze 2,5 tysiąca szczepionek. Musimy je zużyć w ciągu 21 dni, bo taki jest ich termin ważności - mówi Szymon Bielonko. - Jeśli ta spadkowa sytuacja będzie się utrzymywać, to niestety, istnieje ryzyko utraty szczepionek. Zakupiliśmy je jako państwo, zapłaciliśmy za to z wspólnej kasy, a nie ma na nie chętnych. Te pieniądze zaraz pójdą do kosza. Szczepionek nie możemy zwrócić.