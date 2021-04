Antyszczepionkowcy rejestrują się i nie przychodzą do punktów szczepień. Prof. Flisiak: "To powinno być karane"

Inne zdanie na ten temat ma prof. Flisiak:

- Czy można wyedukować kogoś, kto z założenia nie przyjmuje wiedzy? - pyta retorycznie. - Generalnie jestem przeciwny jakimkolwiek działaniom restrykcyjnym, dopóki to nie zagraża innym. Jeśli ktoś chce głosić swoje poglądy, to może to robić, proszę bardzo. Ale w momencie, gdy taka osoba ogranicza wolność innych, zmniejsza dostęp do szczepień tym, którzy tego potrzebują i chcą się szczepić, a przez to stwarza zagrożenie publiczne, to w wówczas przekracza pewne granice i chyba powinny zostać podjęte działania, które spowodują karanie takich osób.