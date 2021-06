Życzenia na Dzień Ojca 2021. Śmieszne, poważne, wzruszające - gotowe wierszyki i smsy na Dzień Taty

Życzenia na Dzień Ojca 2021. Dzień Ojca: niedziela 23 czerwca. Wybierzcie najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca

Kochany Tato

właśnie przyszło lato,

skowronek na drzewie zaćwierkał

,z nieba spadła butelka,

a ta butelka pełna słodyczy,

skowronek Ci zdrowia życzy,

wrona głośno krzyczy

-Żyj nam Tatusiu 100 lat

w zdrowiu, szczęściu jak najpiękniejszy kwiat.

Kiedy Dzień Ojca? Święto to w Polsce obchodzimy 23 czerwca. Z tej okazji każdy powinien złożyć życzenia swojemu tacie

Tato Kochany dziś jest święto Twe

i wiedz, że najbardziej kocham Cię

Dam Ci prezentów całą moc,

żebyś otwierał je całą noc

Potem zobaczę uśmiech na Twej twarzy

i coś cudownego się wydarzy.

Ale co to będzie to zobaczysz sam

i to nie będzie jakiś chłam,

więc skup się popatrz dalej w ten sms

Co tam napisane? - KOCHAM CIĘ!