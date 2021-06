Życzenia na Dzień Ojca 2021. Oto śmieszne i poważne wierszyki dla Taty [23 czerwca 2021]

Życzenia na Dzień Ojca 2021. Najpiękniejsze życzenia na Dzień Taty

Każde dziecko – małe, duże i to całkiem dorosłe – powinno pamiętać o swoim tacie i 23 czerwca złożyć życzenia na Dzień Ojca. To jedyny taki dzień w roku, gdy tatusiowie mają swoje święto i należy to odpowiednio uczcić! Nie wiesz, czego życzyć tacie? Chcesz złożyć wzruszające życzenia na Dzień Taty, ale nie jesteś dobry w ich układaniu? Skorzystaj z poniższych propozycji.

Tatusiowi Drogiemu

Zawsze uśmiechniętemu

Dużo życzymy radości

I dni pełnych miłości

Szczęściem wypełnionych chwil

A do pracy... ...dużo sił!

***

Życzę Ci:

Dużo zdrowia - "aż do bólu",

słodkiego życia jak truteń w ulu,

samych pomyślnych w życiu zdarzeń,

realizacji wszystkich skrytych marzeń.

Oraz w dążeniu do celu wytrwałości,

a od najbliższych dużo miłości.

***

Milczenie jest złotem, niech więc mówią kwiaty:

"każde mądre dziecko słucha swego Taty".

***

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz!

i że dzisiaj sie nie spieszysz.

Bo to święto jest dla ciebie,

byś urządził je dla siebie.

Wierszyk na Dzień Taty. Śmieszne i poważne wierszyki i rymowanki na Dzień Ojca

W dzień dzisiejszy Tatku miły,

niech Ci płyną życia chwile,

z duszy, z serca, z całej siły.

Więcej czuję - życzę tyle.

***

Tatusiu w dniu Twego święta,

Twoja córeczka o Tobie pamięta

i nieważne kiedy, nieważne gdzie,

nigdy nie przestanie kochać Cię.

I jeszcze w tym krótkim wierszyku,

miliony uścisków ze sobą niesie.

Byś zawsze był szczęśliwy i zdrowy,

bo jesteś najlepszym na świecie Tatą odlotowym!

***

W dniu dzisiejszym drogi Tatku,

odpłyń gdzieś na marzeń statku.

Będę spełniać twe życzenia,

dzień dzisiejszy wszystko zmienia.

Obchodzimy święto Twoje,

więc pozostaw trudy, znoje!

***

Na Dzień Taty chcę Ci złożyć serdeczne życzenia,

byś lat setnych mógł dożyć, nie wiedząc, co to są zmartwienia.

***

Jakie to szczęście, że będąc już dorosłą osobą,

dzięki Tobie czasami czuję się jak dziecko.

A to takie błogie uczucie…

Bądź ze mną, z nami wszystkimi jak najdłużej,

bo mnie i całej naszej rodzinie tak dobrze z Tobą.

