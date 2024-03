Życzenia na Dzień Kobiet 2024 - SMS, messenger, krótkie wierszyki, śmieszne rymowanki dla dziewczyny, koleżanki, żony, mamy!

Życzenia na Dzień Kobiet: PIĘKNE WIERSZYKI, SMS NA DZIEŃ KOBIET [ŚMIESZNE ŻYCZENIA, DZIEŃ KOBIET]

Życzenia na Dzień Kobiet 2024 [SMS, Krótkie wierszyki, śmieszne rymowanki]. Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet

Życzenia na Dzień Kobiet 2023: fajne życzenia na Dzień Kobiet, śmieszne rymowanki [WIERSZYKI, SMS]

Życzenia na Dzień Kobiet 2024: fajne życzenia na Dzień Kobiet, śmieszne rymowanki [WIERSZYKI, SMS]

Dzień Kobiet życzenia[08.03.2024]

Paris, London, Miami, New York, Ibiza... Tego Ci życzę, odkrywania co dzień nowego, coraz to piękniejszego świata i życia wśród sprzyjających twoim marzeniom ludzi, do których ja się zaliczam pisząc tego smsa z głowy pełnej pięknych uczuć dla Ciebie, na zawsze pamiętający...

Życzenia na Dzień Kobiet

Dzień Kobiet życzenia Marzec wyjął grosik srebrny, Teraz będzie mu potrzebny. Do kwiaciarni marzec pobiegł, Kupić bukiet na święto kobiet