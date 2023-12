Życzenia bożonarodzeniowe. Wierszyki na Boże Narodzenie. Gotowe życzenia do wysłania przez SMS, Messenger. Tradycyjne i wesołe!

Życzenia bożonarodzeniowe. Życzenia i wierszyki na Boże Narodzenie. Piękne życzenia świąteczne na święta. Jakie życzenia wysłać w Wigilię?

Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe mogą różnić się formą i treścią, prezentujemy różne typy wierszyków, życzeń, łańcuszków, sms-ów . Wyślij je swoim bliskim w święta. To doskonała okazja, żeby "Wesołych świąt" życzyć każdej osobie, którą spotkamy na swojej drodze.

Życzenia bożonarodzeniowe. Życzenia SMS na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Najlepsze życzenia świąteczne

Gotowe życzenia bożonarodzeniowe

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.