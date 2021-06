ZUS. Sale obsługi klientów w poniedziałki znowu otwarte dłużej

- Klienci będą mogli do nas przyjść i załatwić swoje sprawy w standardowych godzinach od 8.00 do 15.00, od wtorku do piątku natomiast w poniedziałki Sale Obsługi będą dostępne w godzinach od 8.00 do 18.00.- informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

We wszystkich placówkach do dyspozycji nadal pozostają skrzynki na dokumenty, do których można samodzielnie składać wnioski i pisma. Niepotrzebny jest wówczas kontakt z pracownikiem Zakładu.

- Zachęcamy również do załatwiania spraw w ZUS bez wychodzenia z domu i skorzystania z e-wizyt. Jesteśmy dostępni przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w kontakcie telefonicznym- dodaje rzeczniczka.

Można także skorzystać z ogólnopolskiej infolinii pod numerem telefonu 22 560 16 00, która obsługiwana jest we wszystkie dni robocze w godzinach 7.00–18.00.

Spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym można wyjaśnić dzwoniąc pod nr tel. 22 11 22 111, gdzie czeka konsultant obsługujący specjalną, całodobową infolinię.