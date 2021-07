ZUS przypomina. Ponieważ są wakacje - wciąż można płacić Polskim Bonem Turystycznym Andrzej Matys

Pixabay

Niedługo będziemy mieli połowę wakacji. To dobry moment, by zaplanować wypoczynek dziecka i wykorzystać bon turystyczny. W województwie podlaskim na 113 tys. bonów aktywowano blisko 48 tys. W całym kraju mamy już aktywnych ponad dwa miliony bonów na 4,3 mln przyznanych. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku.