ZUS przypomina. 300 złotych dla ucznia na "Dobry start" tylko do końca listopada

- Jeśli wniosek nie został złożony do końca sierpnia, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Gwarancję wypłaty najpóźniej do 30 września mają tylko wnioski złożone do końca sierpnia - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Raz w roku można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka, bez względu na dochód rodziny. Uczeń nie może mieć więcej niż 20 lat, chyba że posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas dodatek na wyposażenie do szkoły przysługuje do 24-tego roku życia.

Wniosek oprócz innych danych powinien zawierać:

numer rachunku bankowego, na który trafi wyplata świadczenia,

adres mailowy,

numer telefonu.

Są to dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS dla osób, które jeszcze swojego konta nie posiadają.