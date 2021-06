ZUS o pracy sezonowej na wakacjach. Czy warto zatrudnić ucznia lub studenta?

- Jeśli student wybierze to ubezpieczenie, może korzystać z płatnych zwolnień chorobowych czy też zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Do tego ubezpieczenia można jednak przystąpić wyłącznie, jeśli podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu). Objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku w tej sprawie, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia – przypomina Katarzyna Krupicka.