ZUS informuje: Bon turystycznych do wykorzystania także podczas długiego weekendu Andrzej Matys

ZUS

Coraz cieplejsze dni i powolny powrót do normalności, to zachęca dla rodziców, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego. Mogą już teraz planować rodzinny wypoczynek. Polskim Bonem Turystycznym można płacić do końca marca 2022 roku. W Podlaskiem dotychczas wykorzystano niespełna sześć tysięcy bonów.