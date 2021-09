Zobacz najnowsze inwestycje podlaskich deweloperów. Zapraszamy na Porannego Targi Mieszkaniowe, już 11 i 12 września w Operze

Porannego Targi Mieszkaniowe to nasza cykliczna impreza. Odwiedzają ją tysiące osób, które poszukują swojego wymarzonego M. Nasi wystawcy to najwięksi i najważniejsi w regionie deweloperzy, najbardziej profesjonalne salony wyposażenia wnętrz, a także pośrednicy w handlu nieruchomościami. Przedstawiciele tych firm będą dostępni dla Państwa na swoich stoiskach od godziny 10 do 16 w sobotę i niedzielę (11 i 12) września. To najlepsza okazja, aby znaleźć swoje wymarzone mieszkanie, szeregówkę bądź dom, porozmawiać o inwestycjach, sytuacji na rynku nieruchomości, a także o trendach wnętrzarskich.

Deweloperzy