Znamy zwycięzców konkursu Matematyka Stosowana. Otrzymali indeksy na Politechnikę Białostocką (zdjęcia)

„Matematyka Stosowana” to od lat cieszący się nie słabnącą popularnością konkurs organizowany przez Politechnikę Białostocką.

– Naszej uczelni zależy na tym, żeby promować matematykę wśród uczniów szkół średnich. Chcemy wykorzystywać potencjał tych młodych ludzi i mam nadzieję, że uczestnicy konkursu, już jako nasi studenci, będą czuć się na Politechnice Białostockiej bardzo dobrze. Dzięki konkursowi mieli możliwość, by poznać ją od środka – mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 32 dwuosobowe drużyny ze szkół średnich. Na początku uczniowie otrzymali dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami, które mogli rozwiązywać przygotowując się do kolejnych etapów. Uczestniczyli też w wykładach zorganizowanych przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM – organizatora konkursu. W Centrum SIGNUM, na zasadzie wolontariatu, wiedzę matematyczną promują nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.