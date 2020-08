Zmienił się rozkład jazdy autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Nowe linie, stare zmieniły trasy. Sprawdź

Zamiar wycofania trójki z dojazdu do i z Kleosina oburzył mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny. Bo oznaczało to, że do i z centrum Białegostoku będą mogli dojechać jedynie autobusami linii 10. Trójka miała dojeżdżać jedynie do pętli przy ulicy F. Filipowicza (to jeszcze granice Białegostoku)

- I tak ciężko było wejść w godzinach szczytu do 10 i do 15 było dostać się do autobusu przy dwóch , a teraz jak pozostanie tylko linia 10 będzie to wręcz niemożliwe - żaliła się z bulwersowana Czytelniczka. - Nie wspominając, że apeluje się o dystans społeczny. A przecież nawet po ustaniu stanu epidemicznego dwa autobusy są i tak niezbędne w Kleosinie przy dwóch osiedlach plus politechnice.

