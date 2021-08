Złodziej katalizatorów z Białegostoku zatrzymany w Warszawie (zdjęcia)

We wtorek, policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali podejrzanego o kradzieże katalizatorów samochodowych. Doszło do nich na przełomie czerwca i lipca na białostockich osiedlach Leśna Dolina i Dojlidy. Wówczas złodzieje z zaparkowanych samochodów na terenie parkingów wycięli dwa katalizatory. Wartość strat oszacowana przez właścicieli to ponad 10 tysięcy złotych. W minioną środę, do tej sprawy zostało zatrzymanych dwóch 30-latków.

Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu z białostockiej komendy, ustalili tożsamość oraz miejsce przebywania ostatniego z podejrzanych o kradzieże. Okazał się nim mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mężczyzna wpadł, bo jego przestępczą działalność zarejestrował monitoring. Policjantom z Białegostoku pomogli funkcjonariusze z Warszawy, którzy zatrzymali 27-latka. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu dwóch zarzutów kradzieży. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.