Zenek Martyniuk obiektem drwin!? Król disco polo wypunktowany przez interneutów, zobacz najlepsze MEMY. Nie ma świętości! OPRAC.: PLanR

Zenek Martyniuk to niezwykle popularna postać w Polsce. Jego twórczość jednym się podoba,drugim nie, jednak sam Zenek to postać raczej odbierana pozytywnie. Rozpoznawalność to idealna przesłanka ku temu, aby w sieci roiło się od plotek, domysłów i ... MEMÓW! Zobacz najlepsze MEMY o Zenku Martyniuku, Królu disco polo