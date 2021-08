Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Priorytetem będzie stacjonarny tryb nauki

Już w środę, 1 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Pand 130 tysięcy podlaskich uczniów powita go tradycyjnie, w murach swoich szkół. Rządzący zdecydowali bowiem, że aktualna sytuacja pandemiczna w kraju pozwala na prowadzenie nauki stacjonarnie.

Dwa dni przed początkiem roku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku odwiedził Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki.

- Chcemy, by nauczyciele i uczniowie spotykali się ze sobą twarzą w twarz, w szkolnych budynkach - podkreśla Dariusz Piontkowski. - Utrzymujemy w decyzji możliwość reagowania dyrektora w przypadku gdyby w jego szkole zdarzyły się jakieś nadzwyczajne sytuacje epidemiczne. W porozumieniu z organem prowadzącym oraz powiatowym sanepidem może pojąć decyzję o ewentualnym zawieszeniu zajęć.

By to bezpośrednie spotkanie było jak najbardziej bezpieczne, już parę tygodni przed początkiem roku szkolnego do placówek trafiły szczegółowe wytyczne.