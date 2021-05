Zbliża się rekrutacja na studia. Sprawdź ile miejsc na poszczególnych kierunkach przygotowała Politechnika Białostocka

– Kierunki, na których zwiększamy liczbę przyjęć, a w konsekwencji studentów oraz absolwentów, można określić jako kierunki przyszłości. Kształcąc większą liczbę specjalistów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dostosowujemy się do potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Jestem przekonany, że absolwenci automatyki i robotyki, mechatroniki, budownictwa oraz elektroniki i telekomunikacji znajdą w przyszłości ciekawą i dobrze płatną pracę, ponieważ są to perspektywiczne dziedziny gospodarki – wyjaśnia prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej prof. Jarosław Szusta.

Chętnych do udziału w tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Białostocką ucieszy wiadomość, że uczelnia podniosła limity miejsc na najpopularniejszych kierunkach studiów.

Chętnych do studiowania na Wydziale Mechanicznym ucieszy fakt, że podniesiono limity przyjęć na kierunki automatyka i robotyka oraz mechatronika. Na oba te kierunki w zeszłorocznej rekrutacji kandydowały średnio 3 osoby.

Aż o 60 proc. wzrósł limit miejsc na zarządzaniu. To studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania od lat chętnie wybierane przez młodych ludzi. W zeszłym roku o miejsce na tym kierunku starało się średnio 5 osób. Obecnie konkurencja powinna być mniejsza.

– Informatyka, czyli programowanie, rozwiązania sprzętowe, sztuczna inteligencja, biometria, matematyka stosowana jako analiza wielkich baz danych – to wszystko są perspektywy wyjątkowej pracy po ukończeniu studiów na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Absolwent matematyki stosowanej to specjalista, który zna możliwości wykorzystania narzędzi matematycznych do wielu celów. W szczególności w analizie danych, czy w innych naukach inżynierskich typu automatyka i robotyka – podkreśla prof. Dorota Mozyrska, Dziekan Wydziału Informatyki.