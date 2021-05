Zawód, który ginie. Kiedyś żarna i koło, dziś komputer i monitor. Zawód młynarza na wagę złota

– W ostatnich latach zainwestowaliśmy w wiele nowoczesnych rozwiązań i urządzeń. Najważniejszą inwestycją był montaż mieszalni mąk Buhlera, co umożliwiło sprawny załadunek mąk sprzedawanych luzem i przygotowanie odpowiednich mieszanek. Jesteśmy jednym z nielicznych producentów mąki w Polsce północno-wschodniej, który ma własną piekarnią i laboratorium. Nieustannie inwestujemy w specjalistyczne pojazdy do przewozu mąki. I mimo wszystko, od kilku lat mamy problem ze znalezieniem fachowców. Młynarz, to z mojej perspektywy zawód na wagę złota – podkreśla Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych w Białymstoku.