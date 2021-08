Zaśnięcia Bogorodzicy. Uspienije to ostatnie wielkie święto w prawosławnym roku liturgicznym [ZDJĘCIA, WIDEO]

Poświęcone ziarna zbóż mają posłużyć do pierwszych zasiewów, wiązanki kwiatów wkładane są pod głowy zmarłym z najbliższej rodziny. W przeddzień święta odprawiane jest całonocne czuwanie, które łączy w sobie wieczernię, utrenię i nabożeństwo pierwszej godziny, które są w tym czasie odprawiane w sposób bardziej uroczysty niż w dni powszednie, czyli w większości śpiewane a nie czytane.

Według tradycji w chwili śmierci łoże, na którym spoczywała Bogurodzica otoczyła światłość oraz aniołowie i święci. Wtedy to pojawił się Chrystus, ujrzawszy go Matka Boża przemówiła i oddała mu swoją duszę, a następnie została przeniesiona do jej rodzinnego grobowca u podnóży Góry Oliwnej, w Getsemani. Wierzy się, że Bogorodzica zarówno duszą jak i ciałem odeszła do nieba, Cerkiew Prawosławna nie nazywa jej odejścia z tego świata śmiercią lecz zaśnięciem.

Teologia Kościoła Katolickiego nie rozstrzyga czy Maryja umarła i została wzięta do nieba po śmierci i wskrzeszeniu, czy też przeszła do wiecznej chwały nigdy nie umierając. Katolicy święto określają mianem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Cerkiew świętuje i śmierć-zaśnięcie, i zmartwychwstanie oraz wniebowzięcie.