Zarzuty dla dyrektora firmy przetwarzającej zboże w związku ze śmiercią 34-latka zasypanego w betonowym silosie

Do tragedii doszło 19 czerwca ubiegłego roku na terenie prywatnej firmy przy ul. Elewatorskiej, zajmującej się przetwarzaniem zbóż i produkcją paszy dla zwierząt. 34-latek podwieszony na linie wszedł do wysokiego na kilkanaście metrów betonowego silosu, by ręcznie rozbić zbrylowane otręby, które zawisły w procesie składowania. W pewnym momencie poruszona zbita masa opadła w dół i przysypała mężczyznę. Było około południa. Specjalistyczny sprzęt wypompowywał z góry otręby z wnętrza zbiornika, który nie posiadał żadnych otworów rewizyjnych. które pozwoliłyby na usunięcie tamtędy substancji. Minęły niemal dwie doby zanim strażakom udało się odnaleźć, a następnie wydobyć ciało denata z silosu. Było przykryte warstwą otrębów o grubości mniej więcej dziewięciu metrów.

