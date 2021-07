Żar tropików w Białymstoku. Plaża Dojlidy oblężona nawet w poniedziałek (zdjęcia)

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

14/15 - 15.07 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. W czasie burz opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Temperatura minimalna od 19°C do 20°C. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h.