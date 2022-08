Zaprzyjaźnij się! I pomóż osobom ze spektrum autyzmu odnaleźć się w świecie

Wiele osób w spektrum autyzmu czuje się samotnymi i chciałoby mieć więcej kolegów lub koleżanek. Wolontariat Koleżeński to program, który umożliwia im nawiązywanie nowych relacji.

W ramach programu osoby w spektrum i wolontariusze łączeni są w koleżeńskie pary na podstawie wieku, zainteresowań i charakteru. Regularnie się spotykają, spędzając czas w dowolny, wspólnie ustalony sposób. Spotkania mogą obejmować np. wyjścia do kina, kawiarni czy na spacery.

Wolontariat Koleżeński dał mi super kolegę, z którym kontakt utrzymuję również poza programem. Dał mi okazję do poznania nowych osób, dał mi nową cenną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia. Dał mi także niezapomnianą przygodę, którą naprawdę zapamiętam do końca mojego życia. Dał mi okazję do poznania nowych miejsc, bo podczas trwania całego programu dostajemy vouchery do naprawdę świetnych miejscówek. Dał mi także ogromną radość, satysfakcję oraz motywację - Ola, była wolontariuszka, wymienia korzyści płynące z udziału w programie.