Zanim pojedziesz krajową drogą płatną: Zarejestruj się w nowym systemie e-TOLL [zdjęcia]

- Z końcem maja w sklepach Google Play i App Store zostanie udostępniona bezpłatna aplikacja mobilna e-TOLL PL, która będzie jednym z narzędzi do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL oraz danych o przewozach towarów wrażliwych do systemu SENT. Przez aplikację będzie można płacić za przejazd po drogach płatnych – informuje rzecznik podlaskiej KAS Radosław Hancewicz.