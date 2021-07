Zanieczyszczenie wody w rzece Supraśl. Rzeką płyną śnięte ryby. Wodociągi Białostockie zapewniają jednak, że nie ma powodów do obaw

- W związku z pytaniami o jakość wody wodociągowej w odniesieniu do pogorszenia stanu wody w rzece Supraśli (brak tlenu powodujący m.in. śnięcie ryb) informujemy, że dostosowujemy naszą technologię do trudnych warunków i zaopatrujemy odbiorców w wodę spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nasze służby prowadzą ciągły monitoring ujmowanej i uzdatnianej wody, jakość wody w sieci miejskiej jest też regularnie nadzorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku - możemy przeczytać w wydanym specjalnie stanowisku Wodociągów Białostockich.