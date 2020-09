Zamaskowani pediatrzy postrachem dzieci? Problemy lekarzy z leczeniem małych pacjentów w dobie pandemii

Badacze zauważyli, że poziom trudności w kontakcie z pacjentami był większy w przypadku mniejszych dzieci, w wieku od 6 miesięcy do dwóch lat.

Komunikacja pediatrów z pacjentami była przedmiotem badań izraelskich naukowców, którzy w maju tego roku przeprowadzili ankietę wśród 365 lekarzy dziecięcych. 97% z nich zadeklarowało, że nosiło maseczki podczas kontaktu z maluchami i aż 82% przyznało, że utrudniło im to kontakt z pacjentami. 63% lekarzy zauważyło, że dzieci się ich boją.

Badania izraelskich naukowców zostały przeprowadzone na dość ograniczonej próbie respondentów, jednak ich spostrzeżenia potwierdzają podlascy pediatrzy. Jak mówi lekarz rodzinny pracujący w jednej z przychodni na osiedlu Jaroszówka w Białymstoku, w okresie pandemii odwiedzały go głównie dzieci, które przychodziły z rodzicami na szczepienia i bilanse.

- Generalnie dzieci, które przychodzą do nas na szczepienia już na wstępie odczuwają stres, gdyż pamiętają poprzednie wizyty. Około połowy z nich nie ma większych problemów i dobrze współpracuje, 25% dzieci wymaga wsparcia, zachęcenia ze strony lekarza i rodziców i kolejne 25% ma duże problemy ze stresem. I to właśnie te dzieci dodatkowo reagują na zamaskowanych lekarzy. Jest to dla nich dodatkowe źródło niepokoju. Pamiętam dwóch 4-latków, którzy szczególnie nerwowo zareagowali na widok „lekarzy kosmitów”.

Rodzice zaniepokojeni zachowaniem dzieci